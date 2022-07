Ballerini cercansi per il nuovo videoclip di Treasure

Domani le riprese del videoclip

Un nuovo lavoro musicale per la cantante di origini africane Treasure sta per nascere. Ad accompagnarlo ci sarà anche un videoclip che sarà interamente girato a Corato, in piazza Di Vagno.

Le riprese saranno effettuate nella giornata di domani, 19 luglio, alle 19.30 in Piazza Di Vagno. La produzione del video sta cercando uomini e donne, bambini e bambine che sappiano ballare e che vogliano prendere parte alla realizzazione del videoclip.

Appuntamento, dunque, in Piazza Di Vagno.