“Rugby in Piazza” per provare le grandi emozioni della palla ovale

Sabato 23 e 30 luglio l’ASD Rugby Corato presenta “Rugby in Piazza”, un evento organizzato con il patrocinio del Comune di Corato in occasione della rassegna “Sei la mia città”.

La giornata all’insegna dello sport avverrà in Piazza Cesare Battisti ed è rivolta a chiunque voglia provare l’emozione della palla ovale. Queste le parole del vice presidente Luigi Bove: «Ringraziamo il Comune di Corato che ci ha dato la possibilità di organizzare questo evento, avremo modo di avvicinare grandi e piccoli allo sport che più amiamo. Far capire sia ai bambini che hai loro genitori che non è uno sport pericoloso, sarà il nostro obbiettivo».

Durante il corso della giornata verranno regalati gadget e sarà possibile richiedere ogni informazione in merito allo sport, alla squadra e alle iniziative.