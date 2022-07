Kickboxing, cintura nera 3° dan per il maestro Aldo Cannillo

Grande soddisfazione per l’a.s.d. Wellness Garden e il maestro Aldo Cannillo a cui lo C.s.e.n. (Centro Sportivo Educativo Nazionale) ha conferito la cintura nera 3° dan di kickboxing.

Classe 1985, Aldo ha iniziato a praticare questa disciplina a 12 anni con il Maestro Vito Scaringella, cintura nera 7° dan, continuando poi ad allenarsi con il Maestro Pasquale Scaringella, cintura nera 5° dan.

Ora, da oltre 5 anni, è lui a seguire e appassionare bambini e ragazzi che si avvicinano a questo sport.

“Ero un ragazzo molto vivace – ricorda – e per questo mio padre mi indirizzò verso la kickboxing. Oggi devo riconoscere che aveva visto lungo perché grazie a questo sport ho capito cosa sia l’impegno, il sacrificio e la costanza. Al contrario di ciò che si possa pensare, le arti marziali non sono uno sport violento, bensì servono a moltissimi ragazzi ad acquistare maggiore sicurezza in se stessi. A me, in particolare, ha aiutato ad essere più spigliato e ha imparato a superare le piccole e grandi tensioni che affrontiamo nella vita quotidiana”.

I doverosi ringraziamenti di Aldo Cannillo vanno ad Antonio Garofano, presidente dell’a.s.d. Wellness Garden, che commenta così: “Siamo contenti ed orgogliosi per questo nuovo traguardo raggiunto dal maestro Cannillo anche perchè conosciamo l’impegno e i sacrifici sostenuti negli anni”.

Soddisfatto anche il maestro Vito Scaringella: “La kickboxing è uno sport ma soprattutto una disciplina poichè trasmette a chi la pratica diverse qualità caratteriali come la determinazione e il rispetto per sè e per gli altri. Stimola ad uno stile di vita corretto, spinge ad essere di aiuto ai compagni di squadra e a sviluppare importanti qualità sociali. Il maestro Cannillo ha saputo negli anni acquisire sia le competenze tecniche che quelle personali e oggi riesce con successo a trasmettere entusiasmo e valori ai suoi allievi”.

Argomenti