Il coratino Antonio Di Gennaro ai vertici dell’azienda aerospaziale ATR

Un incarico di prestigio per il manager coratino Antonio Di Gennaro che è stato nominato dal consiglio di amministrazione di ATR Senior Vice President Finance e Chief Financial Officer.

Tale incarico è ricoperto a partire dal 1 luglio 2022.

Antonio Di Gennaro ha all’attivo oltre quindici anni di esperienza come Business Leader Finance and Operations ed entra in ATR da PZL Świdnik, società di Leonardo Helicopters, dove è stato Chief Financial Officer e membro del consiglio di amministrazione dal 2018.

In precedenza, Di Gennaro ha ricoperto diverse posizioni internazionali nel settore aerospaziale e della difesa sia nel settore militare che civile. Ha una solida esperienza nelle operazioni, nella produzione, nel servizio clienti e nelle vendite e nell’integrazione aziendale tra organizzazioni interculturali.

La sua carriera è iniziata in Alenia Aermacchi, fusa nel 2016 in Leonardo.

«ATR dà il benvenuto ad Antonio in questa nuova posizione in cui porterà un vero valore aggiunto nel supportare il principale produttore di aeromobili nelle sue innovazioni e nello sviluppo continuo e nel suo scopo di connettere persone e aziende in modo responsabile ora e in futuro» è il saluto dell’azienda al nuovo manager.