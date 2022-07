1992 - 2022 Corato ricorda il giudice Borsellino a 30 anni dalla strage di via D’Amelio Il programma della cerimonia Il giudice Borsellino

Il prossimo 19 luglio, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, invitano la cittadinanza alle celebrazioni in ricordo della strage di via D’Amelio, in cui, 30 anni fa, il giudice Paolo Borsellino perse la vita, insieme ai poliziotti della sua scorta, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, e venne gravemente ferito Antonino Vullo.

Di seguito il programma della giornata

Alle 16:58, ora della strage, in via Paolo Borsellino, si osserverà un minuto di silenzio e si posizionerà una corona di fiori in ricordo delle vittime.

Alle 19:30, nel Chiostro di Palazzo di Città la cittadinanza si riunirà un momento di riflessione su “La sfida della Legalità”.

L’iniziativa ha il patrocinio morale di Avviso Pubblico, l’associazione tra Enti Locali e Regioni contro mafie e corruzioni.

La cittadinanza è invitata.