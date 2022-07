L'attore coratino protagonista dello spettacolo firmato da Gianluigi Belsito

sabato, 23 luglio 2022 Montaruli porta in scena il mito di Narciso

Interessante esperienza sul palco per l’attore coratino Marco Jacopo Montaruli che, il prossimo 23 luglio, andrà in scena a Canosa di Puglia per l’appuntamento annuale della Notte degli Ipogei, in uno spettacolo ispirato al mito di Narciso.

La messinscena diretta e interpretata da Gianluigi Belsito, con Marco Jacopo Montaruli nel ruolo del protagonista, ha luogo nell’Ipogeo Lagrasta, suggestiva location che diventa il punto di arrivo di un tour nel mondo dauno e nelle tombe dei principes, tra ipogei con realtà spaziale aumentata e tanta mitologia.

L’evento, che rientra nell’ambito “Le Notti dell’Archeologia 2022”, è organizzato dalla Tango Renato e dall’associazione Amici dell’Archeologia, con il patrocinio della Fondazione Archeologica Canosina, di Visit Canosa, del Comune di Canosa di Puglia e della Regione Puglia.

Alle ore 19.00 e alle 20.30 avranno luogo le passeggiate archeologiche che seguono un itinerario prestabilito per cui è necessaria la prenotazione. Gli ipogei interessati sono quello di Vico San Martino, il D’Ambra, una tomba scavata nel banco argilloso, quello del Cerbero, dove l’affresco raffigurante il mitologico cane prende vita grazie a tecnologie di realtà spaziale aumentata, e il Lagrasta, il più importante complesso funerario di Canosa e dell’intera regione, composto da tre tombe a camera. Proprio in quest’ultimo va in scena la breve spettacolazione del Teatro del Viaggio.

Fortemente attuale anche a causa del fenomeno dei social che amplificano l’ossessione per la propria immagine, Narciso è una performance teatrale ispirata alle Metamorfosi di Ovidio che utilizza lo stessa location come scenografia naturale della storia di un giovinetto che, rispecchiandosi in un laghetto, si innamora perdutamente della sua stessa immagine riflessa sino ad una tragica conseguenza.