“Galattica”: una nuova opportunità per i giovani dei Comuni pugliesi

“Galattica – Rete Giovani Puglia”. È così che si chiama la nuova iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione. L’obiettivo è fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile.

Lo scopo è accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali.

A si rivolge

Ai Comuni pugliesi che intendono mettere a disposizione un proprio spazio già attivo e riconosciuto dalle comunità giovanili, quale Nodo della Rete Giovani Puglia (come ad esempio Laboratori Urbani, Luoghi Comuni etc.), all’interno del quale realizzare, anche in collaborazione con il soggetto gestore dello spazio individuato, un programma di attività e servizi territoriali per i giovani.

Chi coinvolge sui territori

Il partenariato locale, costituito da soggetti pubblici e privati riconosciuti e già operanti nella propria comunità di riferimento (associazioni e movimenti giovanili, istituzioni, agenzie educative e formative, enti del terzo settore, associazioni di categoria e sindacati etc.):

L’eventuale soggetto gestore/concessionario dello spazio pubblico

I volontari del Servizio Civile Regionale a supporto della diffusione e dello sviluppo delle attività dei nodi di Galattica – Rete Giovani Puglia

I giovani, fruitori dei servizi e al tempo stesso animatori fra pari della Rete

Con quali strumenti

Un Piano Locale di Interventi, progettato e gestito dai Comuni aderenti, in collaborazione con i gestori degli spazi e con il coinvolgimento della rete partenariale locale.

Un programma regionale itinerante di workshop e laboratori coordinato dalla Regione Puglia e ARTI, in collaborazione con il partenariato economico e sociale regionale.

Un gruppo di “youth worker” ovvero animatori di comunità in grado di sollecitare e mettere in rete le risorse del territorio, far emergere i talenti inespressi e generare scambi di pratiche e di esperienze, coordinato da ARTI e Regione Puglia.

Un portale web regionale in grado di accogliere e diffondere opportunità per i giovani dal livello internazionale a quello locale, secondo i bisogni e le propensioni di ciascuno.

Un percorso sperimentale di Servizio Civile Regionale per il coinvolgimento di giovani volontari nella diffusione e nello sviluppo delle attività dei nodi di Galattica – Rete Giovani Puglia.

Come funziona

Il 14/07/2022 la Regione Puglia pubblica l’avviso per manifestazione d’interesse rivolto ai Comuni pugliesi (AD 66/2022) A partire dal 20/7/2022 i Comuni, accedendo alla piattaforma https://galattica.regione.puglia.it/candidatura, candidano un progetto contenente il Piano locale di interventi, la rete partenariale locale e lo spazio pubblico individuato, aderendo eventualmente anche alla sperimentazione del Servizio civile regionale; La Regione Puglia valuta le proposte, approva i progetti coerenti con gli obiettivi dell’iniziativa e invita i beneficiari a partecipare ad un Tavolo Tecnico per la progettazione esecutiva dell’intervento; La Regione Puglia e ARTI attivano il portale web, formano gli operatori dei nodi di Galattica – Rete Giovani Puglia e definiscono il calendario delle iniziative regionali di informazione e accompagnamento; I Comuni avviano le attività dei nodi di Galattica – Rete Giovani Puglia e attuano le azioni previste nei Piani locali di intervento.

Risorse disponibili

La Regione Puglia finanzia progetti di importo massimo pari a 50.000 €, di cui fino a 30.000 € finalizzati allo start up del servizio e fino a 20.000 € destinati a sostenere il Piano locale di interventi di ciascun Centro. Le risorse a disposizione sono complessivamente pari a 3.000.000 € a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione.

Informazioni

Per maggiori informazioni su Galattica – Rete Giovani Puglia si invita a consultare l’Avviso e le Linee guida per i Comuni interessati a partecipare, oppure a contattare lo staff ai seguenti recapiti:

galattica.regione.puglia.it (accessibile dal 20/07/2022)

politichegiovanili@regione.puglia.it

0805406170 – 0805406172 – 0805406222