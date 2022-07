Muore in ospedale dopo 2 settimane di agonia, salma a disposizione della magistratura

L’autorità giudiziaria vuole vederci chiaro in merito alla morte di un 52enne di Corato, morto in ospedale dopo due settimane di agonia. I funerali si sarebbero dovuti svolgere oggi ma, poco prima che il feretro raggiungesse la chiesa per il rito funebre, i carabinieri hanno notificato l’avviso con il quale si metteva a disposizione dell’autorità giudiziaria il corpo. La magistratura, infatti, vuole andare a fondo e capire quali siano state le cause che hanno determinato la morte del 52enne.

L’uomo, stando a quanto si apprende, stava attraversando una condizione di fragilità e da alcuni anni aveva accolto in casa delle persone che non facevano parte della sua cerchia familiare.

Spetterà agli organi incaricati, dunque, effettuare tutti gli accertamenti sulla salma dell’uomo prima di riconsegnarlo alla famiglia per la sepoltura. Al momento non si ha notizia di eventuali ipotesi di reato contestate.