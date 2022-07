L'evento sarà condotto da Cristina Grillo

domenica, 17 luglio 2022 Nota d’Oro: domenica a Corato la finalissima. In giuria Luca Pitteri

Con la conclusione delle selezioni di Star Talent Auditions, partite il 5 dicembre 2021, e dopo aver ascoltato più di 300 esibizioni (con tappe intermedie tutte sold out) e altre audizioni online, sono partite ufficialmente le fasi decisive della 34esima edizione della Nota d’oro, con le due serate di semifinali della Nota D’Oro il 3 e il 10 luglio nella splendida location del Dome Oasi San Giacomo di Molfetta.

La finalissima, che gode del patrocinio del Comune di Corato, si terrà domenica 17 luglio 2022 in Piazza Cesare Battisti a Corato con inizio alle ore 20.00, sarà presentata da Cristina Grillo e vedrà in commissione artistica docenti ed esperti del settore (prof.ssa Anna Ciliberti, Avv.Maurizio Di Pantaleo, Marina Manzi, Mary Angarano, Cecilia Santostasi, Maurizio Pellegrini e la giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Bianca Chiriatti). A presiedere la giuria sarà il maestro Luca Pitteri, vocal coach di fama nazionale, protagonista di molte edizioni di celebri programmi televisivi Mediaset e Rai come Amici di Maria De Filippi, The Winner Is, All Together Now, Io canto, Ti lascio una canzone.

Ospiti della serata sarà la band pugliesei Le Teste di Ozzak, nata nel 2018, da un’idea del cantautore Leonardo Addati. La band sposa diversi stili musicali e definisce il proprio genere Fake Pop. È composta da 3 Teste: il leader Leonardo Addati, il DJ Fabio Mastropietro (in arte DJ Fabio BPM) e Giovanni Addati (in arte Jamani), seconda voce.

Inoltre sarà ospiti la demArt Dance Group. Si tratta di un giovane collettivo nato a marzo 2022 con la direzione artistica di Luca De Martino. La missione artistica del collettivo è di unire lo storytelling presente nel repertorio del balletto classico con il linguaggio della danza contemporanea.

L’inossidabile direttore artistico Aldo Scaringella, al timone della manifestazione sin dal primo giorno, non nasconde la propria soddisfazione per i numeri raggiunti in quest’ultima annata, soprattutto dopo gli ultimi due anni non proprio facili a causa della pandemia e delle restrizioni.

I vincitori delle categorie in gara per brani editi Baby (5/11), Junior (12/15), Senior (16/30) e Over (31+) e inediti Junior (5/15) e Senior (16+), si aggiudicheranno il diritto ad una masterclass gratuita con il maestro Pitteri che si terrà nel prossimo autunno con date da comunicare.

Inoltre, sono stati istituiti diversi premi speciali, tra i quali:

▪︎premio della critica offerto da Pro Loco Quadratum Corato

▪︎premio una borsa di studio di € 150,00un testo per la vita” in memoria di Claudio Arbore DJ Squalo

▪︎ premio una Targa “Io per la musica” 2^ edizione in memoria del cantautore Carlos Modugno.

▪︎premio: una spilla d’oro offerto da Granoro

▪︎premio: una targa offerta dalla Nuova Accademia Civera

▪︎premio: borsa di studio di € 150,00 offerto da Accademia Civera si ringrazia il docente Mario Valentino Scaringella del conservatorio Piccinni di Bari

«Promuovere nuovi talenti offrire loro visibilità ed esperienza sul palco, è da sempre il biglietto da visita di questo festival che oltre tre decenni regala emozioni e belle serate al pubblico nel nostro territorio. Come ogni anno – conclude il direttore artistico Aldo Scaringella – non è stato facile, ma troviamo sempre la forza per andare avanti e donare momenti di gioia e spensieratezza a tutti».