Venerdi 15 luglio alle 19,30 al Maperò nell'ambito della rassegna organizzata dalla libreria Sonicart B-Side in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Il sorriso di Antonio”.

Milano Via Dante mostra mappa

venerdì, 15 luglio 2022 “In due sarà più facile restare svegli”, Giorgia Surina a Corato per “Libri in scena”

Aggiungi al calendario

Venerdi 15 luglio alle 19,30 Giorgia Surina sarà ospite al Maperò per presentare “In due sarà più facile restare svegli”, il suo romanzo d’esordio con Giunti, nell’ambito della rassegna “Libri in scena” organizzata dalla libreria Sonicart B-Side in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Il sorriso di Antonio”.

Giorgia Surina è nata a Milano, da padre croato e madre pugliese. Alla fine degli anni ’90 ha cominciato a lavorare come conduttrice televisiva. È stata una delle prime VJ d’Italia, diventando il volto e la voce di un’intera generazione che ascoltava la stessa musica e si appassionava alle stesse serie tv. Sul piccolo schermo è entrata nel cast di Don Matteo, Non dirlo al mio capo, Un medico in famiglia per poi approdare al cinema e alla radio. Attualmente conduce Shaker su RTL 102.5.