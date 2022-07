Allo Spazio Enel di Corso Garibaldi 43 i migliori climatizzatori in offerta

La soluzione per il risparmio energetico e il caro bollette? L’idea per rinfrescare questa torrida estate? Due domande che hanno una sola risposta: lo Spazio Enel Partner Corato in corso Garibaldi 43. È qui infatti che è possibile chiedere informazioni e ricevere delucidazioni sui migliori climatizzatori presenti sul mercato a costi decisamente competitivi. Cinque proposte, targate LG (Libero Smart e Artcool Nano UV) e Mitsubishi (LN, AP, EF) che sono estremamente coerenti con gli obiettivi di partenza.

“Abbiamo pensato di promuovere questi prodotti – spiegano dallo Spazio Enel Partner di corso Garibaldi – per andare incontro alle esigenze di tutti. Sappiamo che non è un periodo facile per le famiglie, visto l’aumento del costo della vita e le temperature bollenti di queste settimane. I nostri climatizzatori hanno il vantaggio, oltre che di rinfrescare gli ambienti domestici, di contenere i consumi energetici grazie a tecnologie all’avanguardia. Scegliere un climatizzatore a risparmio energetico permette di risparmiare centinaia di euro all’anno sulla bolletta della luce, in quanto necessita di minor quantità di energia per funzionare”. E per compiere la scelta giusta servono gli interlocutori migliori, capaci di porre attenzione alla classe energetica, prediligendo i modelli di classe alta, inducendo un consumo di molta meno energia rispetto a un dispositivo di classe bassa. Tutto questo garantisce un ritorno economico notevole e fornisce al contempo un prezioso aiuto per l’ambiente, andando a diminuire le emissioni di C02 nell’atmosfera. Senza dimenticare che l’installazione è inclusa nel prezzo, con i tecnici dello Spazio Enel pronti a raggiungere il cliente a casa senza costi aggiuntivi. Un esempio? Il climatizzatore LG con tecnologia Smart Inverter complessivamente avrà un costo di soli 368 euro.

“Siamo a disposizione delle vostre esigenze dal lunedì al sabato in corso Garibaldi 43 – concludono dallo Spazio Enel Partner – Il posto per voi, il luogo delle risposte, lo spazio condiviso per ogni vostra necessità”.

Info al numero 080 999 8400, sulla pagina Facebook e sul profilo Google my Business.