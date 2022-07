Gianpaolo Musci è il nuovo presidente del Rotary Club Corato

Con la cerimonia del passaggio del martelletto, svoltasi lo scorso 9 luglio nella Masseria Torre di Nebbia, il Rotary Club di Corato ha accolto il suo nuovo presidente, Gianpaolo Musci, che succede al past president Pasquale Tarricone.

Presenti alla cerimonia il sindaco di Corato Corrado De Benedittis e il luogotenente Francesco Dimiccoli, comandante della locale stazione dei Carabinieri, oltre alle autorità rotariane provenienti dai Club di Bisceglie, Bitonto “Terre dell’Olio” e Molfetta, e agli assistenti dei Governatori del Distretto 2120 Puglia e Basilicata Costantino Fuiano (a.r. 2021-2022) e Gildo Gramegna (a.r. 2022-2023).

La serata si è svolta secondo il cerimoniale rotariano, con gli interventi del Presidente entrante e quello uscente, e degli assistenti dei Governatori, durante i quali sono state descritte le attività del Club nell’anno rotariano appena trascorso e gli intenti del Presidente entrante. Durante la serata il nuovo Presidente ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo ed i soci che faranno parte delle diverse Commissioni del Club e del Distretto 2120 Puglia – Basilicata.

Il sindaco De Benedittis, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza delle associazioni di servizio ed a ribadito la più ampia disponibilità della amministrazione comunale a cooperare con il club per il bene della comunità coratina.

«Ho avuto l’onore di Presiedere il Club Rotary di Corato e di testimoniare in tutte le sedi i valori universali del Rotary International» ha detto il presidente uscente Pasquale Tarricone. «A chi mi chiedeva come opera e quali attività svolge il Rotary io rispondevo che, in sintesi, i rotariani nel mondo cercano mediante i loro “service” di fare del bene a chi ne ha bisogno, impiegando le migliori energie del territorio. Per esempio, durante l’anno rotariano appena trascorso il Rotary Club Corato ha aiutato la “Casa Famiglia della mamma” ad apportare alcune migliorie alla sua struttura. Auguro a Gianpaolo di raggiungere gli obiettivi rotariani che si è prefisso per il suo anno di presidenza, garantendogli al contempo la mia più totale collaborazione».

Gianpaolo Musci, coratino dalla nascita, farmacista, è socio fondatore del Rotary Corato, è già stato presidente nell’anno rotariano 2009-2010 e si è già distinto nella comunità locale per numerose e lodevoli attività di servizio.

«Dopo 13 anni dal mio primo mandato, sono nuovamente la guida e rappresentanza del Rotary Club di Corato» ha riferito il nuovo presidente.

«Essere rotariani è una missione, ci vuole impegno e costante dedizione. Questo è lo spirito che accomuna tutti i rotariani nel mondo, ed anche nel nostro Club: siamo un gruppo di amici, soci fondatori che dopo tanti anni ci vede riuniti ancora tutti insieme con la volontà, la caparbietà di dare nuova linfa e vitalità al Club, nell’interesse della collettività» ha continuato.

Il Rotary Corato è entrato a far parte del Rotary International, prima organizzazione di volontariato al mondo fondata a Chicago nel 1905, con la consegna della Carta Costitutiva il giorno 18 aprile 2008. Il Rotary, che conta 1,2 milioni di soci, raggruppati in oltre 32.000 Club in quasi 170 Paesi, è un’organizzazione di imprenditori, dirigenti e professionisti che collaborano a livello mondiale per fornire aiuti umanitari e contribuire alla diffusione della buona volontà e della comprensione internazionale.

In tutto il mondo i Rotary Club, apolitici, aconfessionali e aperti a tutte le culture e fedi religiose, si riuniscono settimanalmente per coltivare rapporti personali e professionali, discutendo al contempo temi e problemi di attualità.

I soci del Rotary Club Corato fanno quindi parte della rete globale di volontari impiegati a migliorare le condizioni di vita nelle rispettive comunità e a promuovere la buona volontà internazionale tramite progetti, borse di studio, scambi culturali e sovvenzioni per iniziative umanitarie e di sviluppo.