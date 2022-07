Finanziamenti a fondo perduto per energie rinnovabili, il PD illustra l’avviso pubblico

La Regione Puglia, con apposito Avviso pubblico, intende raccogliere le prenotazioni per il finanziamento a fondo perduto fino a 6.000 € per le famiglie e 8.500 € per i condomìni.

L’Avviso pubblico punta a favorire la progressiva diffusione di impianti, fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici, di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali.

Il Partito Democratico Coratino, con un incontro pubblico, intende informare la cittadinanza sull’opportunità di avere dei finanziamenti a fondo perduto che riguarderanno: la tutela dell’ambiente, la promozione della coesione economico-sociale in favore di utenti in condizioni di disagio socio-economico, lo sviluppo economico del territorio e la possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In considerazione dei punti appena evidenziati, l’invito a partecipare all’incontro pubblico, oltre a essere esteso ai proprietari, o titolari di diritti, di unità abitative indipendenti, interesserà anche gli amministratori condominiali, considerando che al finanziamento possono accedere sia i singoli condòmini e sia i condomìni, gli agenti immobiliari, poiché hanno contatto con i proprietari di unità abitative, e, per questo stesso motivo, gli ingegneri edili, i geometri, gli imprenditori edili anche attraverso gli Albi, gli Ordini, le Associazioni e le Federazioni che li affiliano. Sono prese in assoluta considerazione le Organizzazione ambientaliste del Terzo settore.

L’incontro pubblico si svolgerà a Corato, giovedì 14 luglio alle ore 19:00, in Piazza Caduti di Via Fani. Sono previsti, oltre agli interventi istituzionali del Segretario di Sezione del PD Corato Attilio Di Girolamo, del Sindaco del Comune di Corato Corrado De Benedittis, del Rappresentante della Sezione provinciale di Bari del PD Domenico De Santis e dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Corato Felice Addario, l’intervento tecnico del titolare dell’ICMEA, operatore economico di Corato, Claudio Amorese. L’incontro verrà moderato da Eleonora Loiodice.

Al termine degli interventi istituzionali e tecnici, tutti finalizzati a offrire le giuste informazioni per l’accesso al finanziamento regionale, saranno date le risposte alle domande del pubblico.