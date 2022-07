CoratoLive.it approda su TikTok

Facebook, Instagram, Twitter ed ora anche TikTok con nome utente @coratolive.

CoratoLive.it, testata giornalistica online di Corato, diventa sempre più social. Il desiderio di LiveNetwork.it è, infatti, quello di investire risorse per la crescita della propria comunità e per ampliare il proprio raggio di informazione a favore di persone di ogni età.

Il profilo Facebook di CoratoLive.it, il primo dei canali social aperto e quello che registra il maggior numero di interazioni, ad oggi conta numeri sempre in notevole aumento, mostrandosi come un valido strumento di comunicazione. Ogni pagina social offre al consumatore un determinato genere di contenuto, presentato e articolato secondo caratteristiche studiate ma, soprattutto, offre la possibilità di incrementare il coinvolgimento con i propri lettori. Questi ultimi, al giorno d’oggi, possono facilmente usufruire di questi mezzi rapidi e funzionali per interagire con la redazione, esponendo problematiche presenti in città o raccontando storie di comune interesse.

Come avvicinarsi alla nuova generazione continuando a offrire contenuti interessanti adatti a quel determinato target? TikTok è la risposta. La piattaforma, su cui CoratoLive.it ha scelto di affacciarsi pochi giorni fa, consente di condividere contenuti divertenti ma allo stesso tempo educativi, andando così incontro alle necessità e alle aspettative dei ragazzi. Come si riesce a coniugare la presenza di un giornale informativo come CoratoLive.it con un social network percepito dagli utenti come un semplice contenitore di immagini?

A rispondere a questa domanda è Vincenzo Bovino, in arte “Vincenzo Boviski”, attualmente gestore della pagina TikTok di CoratoLive.it, in ragione della convenzione sottoscritta dalla società che edita i portali del circuito Live con l’Accademia di Belle Arti di Roma (Abaroma), offrendo la possibilità allo studente di origine coratina di svolgere uno stage presso la redazione, consistente, appunto, nella gestione del canale social.

«TikTok è la nuova televisione, una piattaforma di intrattenimento proprio come il giornale, – spiega Vincenzo Boviski – dunque può essere anche una valida fonte di informazione sia per i ragazzi, sia per gli adulti. La sua praticità e la sua facilità di accesso e di ricerca, favorita da un algoritmo che consiglia a ciascun utente argomenti di maggiore interesse, consentono a TikTok di potersi coniugare bene con un network informativo come CoratoLive.it»

I contenuti su TikTok quindi devono essere ancora più ricercati affinché, grazie all’algoritmo citato in precedenza, raggiungano e appaghino l’interesse degli utenti.

«Non trascurando mai la parte audio-visiva dei miei contenuti, – conclude Vincenzo – ho intenzione di pubblicare notizie che attirino i ragazzi e che si interfaccino con le tendenze attuali e l’interesse dei giovani. In questo modo è molto più semplice riuscire ad “andare virale” e, quindi a informare sempre più persone».