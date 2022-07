La potente voce di Karima risuonerà nel Parco Comunale di Corato

Dopo l’ufficializzazione del concerto di Irene Grandi, il 31 luglio nel parco comunale di Corato nell’ambito di Gusto Jazz, arriva la conferma dello spettacolo nella nostra città di un’altra grande artista: Karima. La sua potente voce risuonerà, sempre all’interno di Parco Sant’Elia, il prossimo 29 luglio. È la stessa cantante toscana ad aver ufficializzato la sua presenza a Corato, attraverso la pubblicazione del calendario del suo tour sui suoi canali social ufficiali.

A breve saranno diffusi ulteriori dettagli in merito all’accesso.

Karima porterà in scena il progetto “No Filter”, che la vede protagonista insieme a Piero Frassi al piano, Gabriele Evangelista al Contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria.

Karina eseguirà brani che ha sempre amato e che non aveva mai affrontato prima, con rispetto e amore per la musica e uno stile unico che la caratterizza inequivocabilmente. “No Filter” diviene così la sua nuova espressione musicale, naturalmente esplosiva, fatta di contaminazioni di generi musicali come il pop e il jazz, utilizzando le sonorità acustiche di quest’ultimo. Per concepire questa nuova realtà e per i prossimi concerti, Karima si avvale di persone per lei speciali, prima di tutto amici e grandi musicisti: Gabriele Evangelista al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria e Piero Frassi che, con la sua penna e la sua lunga collaborazione di ben 18 anni, è riuscito a vestire la sua voce, con successi mondiali come Walk on the Wild Side, Tears in Heaven, Come Together e Man in the Mirror… No Filter, un nuovo viaggio ricco di emozioni, a cui lasciarsi andare. Senza filtri, appunto.