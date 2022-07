Karate, due nuove cinture nere per la Life Club Corato

Sara Tedone e Alessandra Campana, entrambe atlete della società Life Club Corato diretta dal Maestro Ignazio Gravina, hanno conseguito il grado di Cintura Nera 1° Dan. Gli esami si sono svolti domenica scorsa nel palazzetto dello sport di Noicattaro e sono stati organizzati dal comitato regionale della Fijlkam.

«Questo primo importante obiettivo della cintura nera – afferma il Maestro Ignazio Gravina – è un risultato che arriva dopo un lungo percorso caratterizzato da impegno e sacrificio, dentro e fuori la palestra. Per un karateka questo traguardo non rappresenta un punto di arrivo, bensì la partenza dal quale si inizia davvero a conoscere e praticare il Karate nei suoi aspetti più salienti, iniziando un nuovo e più difficile percorso che porterà a livelli sempre più alti di conoscenza, verso un nuovo percorso fatto di maggiore responsabilità, impegno, consapevolezza dei propri mezzi e la messa in atto di tutti quei principi e valori che l’arte marziale stessa trasmette a tutti coloro che si avvicinano a questa bellissima disciplina».