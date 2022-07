La programmazione delle iniziative culturali da Luglio ad Ottobre

Da martedì, 05 luglio 2022 a sabato, 15 ottobre 2022 «Sei la mia città», ecco il cartellone degli eventi dell’estate di Corato

La presentazione del cartellone estivo

«Un vero e proprio processo di appartenenza e di consapevolezza attraverso le espressioni culturali e di aggregazione. Non un semplice cartellone di appuntamenti, ma una modalità di sentirsi parte. Di essere parte di un processo e di una comunità Per questo tutti gli appuntamenti in programma diventano innanzitutto momenti di aggregazione e condivisione. Un programma ricco e variegato espressione delle molteplici forme espressive attraverso cui l’arte, la cultura in generale, si esprimono e prendono forma».

Così l’Assessore alle Politiche Educative e culturali ha introdotto il cartellone degli eventi estivi “Sei la mia città”, presentato nel pomeriggio di oggi in una conferenza stampa nel Chiostro di Palazzo di Città di Corato.

Un cartellone fitto di eventi che partiranno domani e avranno luogo fino al prossimo 15 ottobre, un cartellone della Città per la Città, a cui si affiancano scelte e proposte culturali ulteriori, ormai radicate nel patrimonio culturale di Corato, come, tra gli altri, Gusto Jazz, Festival delle Murge.

Un cartellone che va a sottolineare la ricchezza culturale del nostro territorio, «Una ricchezza che ha richiesto lavoro e attenzione e per il quale ringrazio gli uffici coinvolti: in primis l’ufficio cultura con il suo Dirigente l’avvocato Sciscioli, l’ufficio gabinetto e l’ufficio staff» conclude l’Assessore Marcone.

«Ringrazio l’assessore Beniamino Marcone per l’importante è incisivo lavoro che sta facendo. È un cartellone di eventi estivi che dà spazio e voce al diffuso fermento culturale presente in città e che contestualmente supporta e promuove grandi eventi come festival e manifestazioni di carattere culturale, artistico e scientifico» dichiara il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis.

