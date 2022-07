prossimi appuntamenti musicali della kermesse organizzata dall'associazione culturale la Stravaganza in questa rovente estate sono tre: il 6, l'8 e il 13 luglio

Continua, anche nel mese di luglio, la XXII edizione del Festival delle Murge, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale di Corato. I prossimi appuntamenti musicali della kermesse organizzata dall’associazione culturale la Stravaganza in questa rovente estate sono tre: il 6, l’8 e il 13 luglio.

«Il Festival delle Murge – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Corato Beniamino Marcone – è la tangibile testimonianza di quanto questa amministrazione creda e investa nelle giovani generazioni. Loro costituiscono futuro e crescita. L’associazione La Stravaganza con questo festival crede e investe in loro e noi, come amministrazione, siamo e saremo al loro fianco.

Oggi, tra l’altro – continua l’assessore Marcone – il Festival ha una risonanza territoriale che va oltre la nostra Città e questo per noi costituisce maggior valore. Le realtà locali si aprono al territorio vasto e acquisiscono valore e voce. Corato ha bisogno di questo. Aprirsi al territorio ed esperire il suo valore».

Le stagioni della pace Corato Piazza Marconi , 12 mostra mappa mercoledì, 06 luglio 2022 Festival delle Murge, la musica continua anche a luglio Aggiungi al calendario Nel chiostro di palazzo di Città mercoledì 6, ore 19, sarà interpretato il concerto ”le stagioni della pace”; un messaggio di solidarietà a tutti quei popoli, non soltanto ucraino, che hanno attualmente in corso sanguinosi conflitti. L’orchestra giovanile interpreterà Vivaldi: la musica del “prete rosso” quale strumento di riflessione, meditazione e armonia fra i popoli.

L'Opera Buffa Corato Piazza Marconi , 12 mostra mappa venerdì, 08 luglio 2022 Festival delle Murge, la musica continua anche a luglio Aggiungi al calendario Venerdì 8, sempre alle ore 19,nel monumentale chiostro cittadino, che per eleganza e armonia architettonica potrebbe essere l’emblema della nostra cittadina, andrà in scena ” l’Opera Buffa”, un ricercato repertorio di arie della vasta produzione operistica italiana che, nel ‘700 e nell’ 800, affascinò tutte le corti europee.

Cammina, cammina - le strade della fiaba Corato Via Teano , 86 mostra mappa mercoledì, 13 luglio 2022 Festival delle Murge, la musica continua anche a luglio Aggiungi al calendario Il 13 luglio, opportunamente il Festival porta una sua produzione, in prima assoluta mondiale, nell’Auditorium del Liceo Artistico Federico II. È la seconda edizione dello spettacolo “Cammina, cammina – le strade della fiaba”. Su ispirazione di un convegno organizzato, prima della pandemia, dalla Regione Puglia, su imput della professoressa Laura Marchetti, sui temi del vasto repertorio di fiabe popolari regionali, l’Associazione La Stravaganza ha preso spunto per interpretare in musica una rappresentativa selezione di racconti del nostro territorio. La prima Edizione, nel festival 2021 fu un immenso successo. Quest’anno il progetto è stato molto più ampio e ambizioso . In partenariato con il Liceo Artistico Federico II, alcune classi sono state coinvolte in un percorso formativo di alternanza scuola lavoro e le fiabe popolari musicate sono state anche spunto per elaborati grafici, piccoli capolavori prodotti dagli allievi dell’Istituto a commentare e interpretare il magico mondo della fiaba , archetipo della nostra identità regionale. L’illustrazione grafica di un testo letterario è ovviamente funzionale ad un’attività professionale molto qualificata. I giovani alunni del liceo artistico hanno offerto la loro collaborazione al progetto con fervida creatività generata da caloroso e partecipe entusiasmo. Il 13 si confonderanno i linguaggi : il racconto popolare letterario, la cui origine si perde nella notte dei tempi, l’interpretazione moderna dei suoi stilemi attraverso le arti della musica e grafiche.