Buste con carcasse di animali in decomposizione sulla Corato-Trani

Una massiccia quantità di rifiuti scaricati illecitamente da parte di ignoti in una piazzola di sosta situata al km 5.700 della strada provinciale 238 Corato-Trani, in direzione Trani. È quanto hanno rilevato i volontari tranesi dell’Anta (Associazione Nazionale per le Tutela dell’Ambiente). Alcuni bustoni emanano un fetore di carne in putrefazione, probabilmente contengono carcasse di animali in avanzato stato di decomposizione.

«La puzza si percepisce nei dintorni e penetra anche all’interno dei veicoli in transito», dicono i volontari. «Molti rifiuti sono presenti pure all’interno del terreno adiacente, oltre il muretto di recinzione». La situazione è stata segnalata al sindaco di Trani (quel tratto ricade nella competenza del Comune tranese) e alla polizia provinciale di Barletta-Andria-Trani: «Abbiamo richiesto di verificare la natura dei rifiuti e del contenuto dei bustoni, oltre alla rimozione dei suddetti e alla bonifica dell’area interessata».