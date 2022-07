Basket Corato, Daniel Tedesco ancora neroverde

Daniel Del Tedesco vestirà neroverde anche nella stagione 22/23. Lo rende noto l’Adriatica Industriale Basket Corato. Terzo anno di fila all’ombra delle Quattro Torri per il play classe ‘04 nativo di San Paolo che ha ben figurato nella stagione appena terminata di C Gold con 3.8 ppg in 24 match disputati e un campionato U19 da assoluto protagonista. Valore aggiunto è la vittoria dei Campionati SudAmericani U19 con la sua Seleção tenutisi in Venezuela a marzo del corrente anno.

«È stata una stagione bellissima, sono cresciuto molto sia come cestista che come persona» afferma. «Ho affrontato un campionato di serie C Gold, un campionato U19 nel quale ci siamo fermati in semifinale. Ho coronato il sogno di giocare con la canotta della nazionale brasilliana: insomma è stato un anno indimenticabile! Non vedo l’ora di riprendere».

. Buona fortuna, Daniel!