Sicurezza stradale, l'Aci premia la scuola dell'infanzia Papa Giovanni Paolo II

C’è anche la scuola dell’infanzia Papa Giovanni Paolo II, del comprensivo Cifarelli-Santarella, tra gli istituti premiati dall’Aci provinciale nell’ambito del 15esimo concorso “Cosa faresti per migliorare la sicurezza stradale”. Ad essere premiati sono stati gli alunni di dieci scuole di Bari e provincia che durante l’anno hanno prodotto una serie di elaborati sul tema della sicurezza stradale.

«Abbiamo aderito con grande entusiasmo a questo progetto coinvolgendo i nostri bambini della scuola dell’infanzia» afferma la dirigente scolastica Mariagrazia Campione. «Riteniamo che i nostri progetti di educazione alla cittadinanza attiva e consapevole, devono essere svolti anche dai nostri alunni più piccoli: anche questo rientra nella sensibilizzazione dei comportamenti corretti che i cittadini di domani devono imparare a tenere».

Tra gli elaborati prodotti c’è anche la realizzazione di un cartellone con alcuni segnali stradali che attualmente non esistono, ma che i piccoli alunni vorrebbero esistessero. «Con l’aiuto delle loro insegnanti – continua la dirigente – è stato realizzato un manifesto con i segnali stradali suggeriti dai bambini. Così si passa dal segnale di divieto di utilizzare il cellulare in macchina a quello di non andare veloci in auto, oltre a quello di indossare obbligatoriamente la cintura di sicurezza. Ma hanno voluto anche un segnale stradale in cui fosse esplicitamente vietato ascoltare la musica in auto a tutto volume e quello in cui fosse vietato urlare per strada. Siamo stati veramente molto soddisfatti di questa partecipazione – conclude Mariagrazia Campione – il cui fine ha avuto anche una dimensione sociale, importante in ogni nostra iniziativa scolastica».