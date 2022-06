L’Adriatica Industriale Basket Corato punta ancora su Felice Carnicella

E’ tempo ancora di riconferme per l’Adriatica Industriale. Dopo la firma di coach Marco Verile, lo staff tecnico si completa con la conferma di Felice Carnicella nel ruolo di Assistant Coach per l’ottavo anno consecutivo.

Un’autentica bandiera, figura di spicco nell’ambiente neroverde, Felice non ha bisogno di molte presentazioni. Prima da giocatore e poi da assistente ha accumulato esperienza decennale nella società guidata da patron Marulli.

Così subito dopo la riconferma: “Sono contento di ripoter affrontare il campionato di Serie B perché è ciò che una piazza come Corato merita. Tutto ciò successo nuovamente al fianco di Marco Verile nel giro di quattro anni. Cercheremo di aumentare l’entusiasmo del pubblico (finalmente al 100%) proponendo una pallacanestro rapida e divertente. L’obiettivo è di fare bene in questa stagione e andare oltre gli obiettivi che ci prefissiamo.” In conclusione: “Ringrazio la società per la fiducia e l’opportunità di crescita datami anche quest’anno.”