Ramona Fariello, la giovane truccatrice dei vip dietro le quinte di “Note di Stile”

Ha curato il make up degli artisti del grande evento di Sorrento

Dietro le quinte di “Note di Stile”, l’evento condotto da Adriana Volpe tenutosi in una delle più belle terrazze di Sorrento lo scorso 21 giugno, c’era anche la giovane truccatrice coratina Ramona Fariello. Una esperienza importante per Ramona che, non ancora ventenne ha curato il make up di pregevoli artisti e vip del mondo della musica d’autore e della moda. Ramona Fariello ha saputo ritagliarsi uno spazio di prim’ordine nel mondo del make up valorizzando il suo estro e suoi originalissimi procedimenti. La nostra concittadina colleziona ormai da tempo esperienze di assoluto livello nel mondo dello spettacolo per quanto riguarda il maquillage dei vip al femminile.