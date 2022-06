Scissione nel M5S, Piarulli: «Resto accanto a Conte»

La scissione interna al Movimento 5 Stelle, che ha portato all’uscita del ministro Luigi Di Maio e alla formazione di un nuovo gruppo parlamentare composto da una sessantina di ex pentastellati che hanno scelto di seguirlo, non ha avuto un particolare impatto sull’assetto pentastellato in Puglia. I rappresentanti del Movimento in Consiglio Regionale, Laricchia, Casili, Di Bari, Barone e Galante hanno scelto da che parte stare: non lasceranno il simbolo con il quale sono stati eletti.

Anche la parlamentare coratina, Bruna Piarulli, rimane salda nel Movimento 5 Stelle: «Quando ho deciso di mettermi in “gioco”, candidandomi al Senato con il Movimento 5 Stelle, l’ho fatto nella piena consapevolezza di quelle che erano (e sono) le regole. Tra l’altro, a mio avviso, avere Giuseppe Conte come leader costituisce un momento di crescita per una forza politica che ha basato sulla trasparenza e l’onestà i suoi pilastri fondamentali» ha scritto la senatrice coratina sulla sua pagina ufficiale. «Le scissioni non fanno mai bene, ma io continuo a stare accanto a Conte e al movimento nel pieno rispetto dei nostri ideali e dei nostri valori» ha chiarito.

Gli esponenti pugliesi del Movimento, che hanno scelto di passare nelle fila di Di Maio, al momento sono 8: la sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina, deputata brindisina alla sua prima elezione, la deputata Marialuisa Faro, foggiana di Sannicandro Garganico, alla prima legislatura; il deputato Giovanni Luca Aresta, brindisino di Mesagne, primo mandato elettorale; il deputato Emanuele Scagliusi, barese di Polignano, al secondo mandato; la senatrice leccese Daniela Donno, alla sua seconda legislatura, il barese Giuseppe L’Abbate, ex sottosegretario all’agricoltura, il tarantino Giampaolo Cassese e l’eurodeputata brindisina Chiara Gemma.