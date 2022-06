Come preparare un imballo in modo rapido ed efficace

Avete la necessità di effettuare una spedizione di qualsiasi oggetto in completa sicurezza? Ecco alcuni utili suggerimenti su come realizzare un imballo che possa garantire la massima integrità all’oggetto durante la fase di trasporto.

La procedura da seguire

Il primo passo è chiaramente quello di scegliere una delle tante scatole di cartone per spedizioni. Come si può facilmente intuire, dovrete prestare la massima attenzione alla robustezza della scatola scelta. Il consiglio migliore da seguire è quello di optare sempre per una scatola nuova, anche se in realtà vanno bene anche quelle usate da riciclare, a patto però che sia perfettamente integra. Insomma, se dovete usare una vecchia scatola in cartone, accertatevi che non ci siano dei buchi e che non sia eccessivamente fragile.

Molto meglio stare alla larga anche da scatole di dimensioni eccessive in confronto al prodotto da spedire. In questo caso, infatti, il rischio principale che andrebbero a correre è quello di poter essere schiacciate in fase di trasporto, con il pericolo evidentemente anche di danneggiare il loro contenuto.

Si consiglia sempre di non impiegare alcun tipo di spago piuttosto che di corda per la chiusura del pacco. Infatti, è molto meglio sigillarlo usando un apposito nastro adesivo. Anche in questo caso, conviene seguire qualche utile accorgimento. Ad esempio, applicare il nastro adesivo seguendo una forma a H sia nella parte posteriore che inferiore, in maniera tale che si possa chiudere la scatola, ma che al contempo il nastro possa anche rafforzare i bordi del pacco.

Nel caso in cui si dovesse decidere di sfruttare una vecchia scatola, allora la cosa migliore da fare è quella di togliere le vecchie etichette. Infatti, la presenza di etichette che nulla hanno a che fare con quella spedizione potrebbe certamente creare confusione al corriere. Quindi, meglio lasciare solamente una nuova etichetta nella porzione superiore della scatola, mettendo così in bella evidenza il codice a barre relativo all’oggetto che si deve spedire.

Un altro ottimo suggerimento riguarda l’uso di un pennarello per scrivere sulla scatola. Cosa inserire? Molto semplicemente chi spedisce, il destinatario, facendo attenzione a inserire l’indirizzo completo, e pure il numero di tracking nella spedizione. Prima di chiudere il pacco, la cosa migliore da fare è quella di introdurre una copia dell’etichetta pure dentro la scatola.

Spedire un prodotto ingombrante, come fare?

Proviamo a fare un esempio pratica di quali siano gli step da seguire per imballare una bicicletta. Ebbene, il primo passo deve essere sempre quello di avere a disposizione un cartone che abbia dimensioni tali da poter contenere la bici, dotandosi anche di polistirolo. Le parti che si possono smontare è bene toglierle dalla bici, come ad esempio il manubrio, la sella e la ruota anteriore, in maniera tale da ridurre il più possibile ogni ingombro.

A questo punto si deve procedere con il rivestimento della parte interna della scatola, usando i fogli di polistirolo in maniera tale da renderla più robusta. Al suo interno vanno collocati tutti i vari elementi che compongono la bici, in maniera tale da assicurare la massima stabilità possibile. Si può scegliere di sfruttare anche dei fogli di giornale, dopo averli adeguatamente appallottolati, in maniera tale da realizzare ulteriori imbottiture.

A questo punto, ecco che si può provvedere al sigillo della scatola, usando dell’apposito nastro adesivo. L’etichetta va collocata sulla parte superiore, in maniera tale che il codice a barre rimanga sempre in bella evidenza. Anche in questo caso, la cosa migliore da fare è quella di segnare sulla scatola, usando un apposito pennarello, i dati del mittente, quelli del destinatario, compreso ovviamente l’indirizzo di spedizione, e il numero identificativo del tracking relativo alla spedizione.