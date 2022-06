Conferenza tenuta dall’astrofilo coratino Edmondo Adduci e organizzata dal gruppo astrofili di Corato “Amici sotto le Stelle” in collaborazione con le associazioni culturali Agorà 2.0 e Archeoclub di Corato

sabato, 11 giugno 2022 Astronomia, un incontro per illustrare il super telescopio spaziale James Webb

Si parlerà dello James Webb Space Telescope – il più grande, potente e costoso telescopio spaziale mai costruito fino ad oggi – nella conferenza tenuta dall’astrofilo coratino Edmondo Adduci e organizzata dal gruppo astrofili di Corato “Amici sotto le Stelle” in collaborazione con le associazioni culturali Agorà 2.0 e Archeoclub di Corato che si terrà sabato 11 giugno alle 19 nella sede di Agorà 2.0 in via San Benedetto, 36.

Il super telescopio, lanciato nello spazio lo scorso 25 dicembre, certamente rivoluzionerà l’astronomia moderna. «Tante le scoperte che gli astronomi e astrofisici di tutto il mondo si aspettano da questo strumento ai limiti della fantascienza che scandaglierà gli angoli più lontani nello spazio e nel tempo» spiegano gli organizzatori. «I principali obiettivi affidati a questo gioiello spaziale iper tecnologico verteranno sulla ricerca delle prime stelle e galassie formatesi nell’universo dopo il Big Bang, lo studio della formazione di sistemi planetari intorno ad altre stelle, l’osservazione diretta di esopianeti, la ricerca di eventuali tracce di vita su altri mondi lontanissimi, l’analisi e misurazioni delle atmosfere dei pianeti giganti del nostro Sistema Solare e delle loro lune. A questi obiettivi se ne aggiungeranno tantissimi altri nei prossimi dieci anni di vita previsti per questo grande e costosissimo telescopio spaziale. Una conferenza ricca di immagini inedite e di tante curiosità astronomiche spiegate in modo semplice e accessibile a tutti».