La Festa di San Cataldo tra processioni e sbandieratori. Quale rilancio?

La Festa patronale di San Cataldo è senza dubbio il momento di punta dell’estate coratina. Da sempre occasione per richiamare anche i coratini sparsi per il mondo, è patrimonio dei coratini che la avvertono come propria, legati a un sentimento di devozione ma anche a una tradizione che è tipica della nostra città. Un valore enorme, riconosciuto anche dall’amministrazione comunale, che ha scelto di impegnare sostanziose risorse per la realizzazione del programma che sarà presentato, nel corso di una conferenza stampa convocata per il 12 agosto e alla quale prenderanno parte il sindaco Corrado De Benedittis, il vice sindaco Beniamino Marcone, don Giuseppe Lobascio, rettore della chiesa di Santa Maria Maggiore e presidente del comitato feste patronali, Aldo Scaringella, presidente della Deputazione Maggiore “San Cataldo” e Graziano Cennamo, presidente di PugliArmonica.

La grande novità, quest’anno, consiste nell’aver affidato l’organizzazione della festa patronale all’associazione di promozione sociale “PugliArmonica” che, come riportato nella delibera di giunta che assegna il patrocinio morale ed economico alla festa patronale, «è organismo del terzo settore, quindi senza fini di lucro, con la mission della valorizzazione delle espressioni tipiche della tradizione pugliese, come del Sud in genere, in riferimento alle feste patronali».

Lo Stradone, a breve in edicola, porta nella sua copertina un interrogativo: “San Cataldo fuori moda?”. E, nell’analisi di Giuseppe Cantatore, si prova a dare delle risposte ai numerosi interrogativi che accompagnano la festa patronale, soprattutto relative al perduto appeal da parte delle nuove generazioni. Una riflessione che raccoglie l’esigenza, palesata nella delibera di giunta, di pensare ad una festa patronale al passo con i tempi.

Per la prima volta, dopo anni, la Deputazione Maggiore ha scelto di affidarsi ad un ente esterno per l’organizzazione della festa. Il tutto – è esplicitato nella delibera di giunta – «tale che, senza rinunciare alla pregnanza della tradizione, si faccia ricorso a processi di rappresentazione e comunicazione innovativa, secondo le tipicità della contemporaneità».

«La caratteristica saliente dell’Associazione in parola e della sua attività, in particolare, – si legge ancora nel testo della delibera – è quella di mettere a disposizione di Comuni e Comitati Feste Patronali il proprio background di esperienze e conoscenze specifiche in tema, offrendo un valido supporto e reinterpretando insieme il ruolo della Festa Patronale nell’odierna realtà, anche con l’intento di promuovere il turismo culturale locale. Il programma di quest’anno si presenta composito, esalta la tradizione locale recuperata in chiave moderna, curato nei dettagli, caratterizzato dall’elevata qualità dei contenuti anche con riferimento ai singoli soggetti coinvolti nelle diverse componenti, dallo spettacolo pirotecnico all’allestimento di luminarie artistiche, ecc..».

Per raggiungere gli obiettivi la giunta comunale ha messo a disposizione di PugliArmonica la somma di 70mila euro; una cospicua cifra (quasi raddoppiata rispetto a quella stanziata lo scorso anno) utile a pensare ad una festa patronale proiettata al futuro.

Le uniche novità che – stando alla lettura del programma diffuso recentemente – si intravedono, tuttavia, sono quelle relative alla presenza del Corteo del gruppo storico sbandieratori “Fieramosca” di Barletta, l’esibizione itinerante della Birbantband e spettacolo circense con ManuCircus. Per il resto, macchina di San Cataldo compresa, la tradizione viene rispettata. Resta inteso che, nel corso della conferenza stampa, potrebbero essere svelati ulteriori iniziative, non riportate in programma, che giustifichino l’impiego di una somma pressoché doppia rispetto a quella stanziata lo scorso anno.

Il richiamo

Lo spettacolo pirotecnico, uno dei momenti più attesi della festa

Benché nella delibera di giunta sia chiarito il fatto che dalla Festa Patronale il Comune non richiede alcun ritorno di immagine, è evidente che la festa è una importante occasione anche di richiamo di gente da altre parti della Puglia e dell’Italia, oltre che, chiaramente, dai paesi limitrofi.

Per richiamare gente, però, occorre comunicare le novità, i programmi. Se da un lato è importante comunicare in città le varie iniziative, dall’altro è utile anche spostare la comunicazione anche nei paesi limitrofi, sui social network, attraverso i canali internet. Un passaggio che, però, non è stato ancora avviato. Della Festa di San Cataldo, fuori dalle mura cittadine, nessuno sa nulla. In pieno XXI secolo, quando è possibile assistere virtualmente alla festa dall’altro capo del mondo, non si hanno notizie di eventuali iniziative di comunicazione.

Le novità e l'attinenza con le tradizioni

La macchina di San Cataldo

Sono in tanti coloro che, attraverso i social network, hanno condiviso alcune riflessioni relative all’importanza di mantenere vive le tradizioni senza intaccarle in maniera invasiva. E alcuni si sono chiesti: cosa c’entrano gli sbandieratori di Barletta con la Festa Patronale di San Cataldo di Corato? A cosa dobbiamo la scelta di uno spettacolo circense? (Per la verità già lo scorso anno si è assistito ad apprezzati spettacoli di artisti di strada) Domande che non mancheremo girare a chi ha concepito il programma.

La vera attualità delle feste patronali che, al pari di altre sentite manifestazioni religiose, rappresenta anche un momento identitario di una comunità e un grande patrimonio storico e culturale, risiede nella capacità di mantenerle ancorate alle tradizioni. Perché esse rappresentano la testimonianza senza tempo di un sentimento che non cambia, nonostante il resto del mondo intorno sia impegnato in una furiosa corsa. Pezzi di storia incastonati nella modernità e, proprio per la loro caratteristica, la valorizzano.

Lo svolgimento della Festa Patronale è il racconto di una comunità cittadina che si ritrova in gesti, simboli, riti che, qualora modificati, perderebbero il loro valore. L’auspicio è che la “consegna” dell’allestimento della festa e il grande investimento economico messo in atto dall’amministrazione comunale, abbia tenuto conto del delicato compito di preservare le tradizioni ed, anzi, le abbia valorizzate.

Lo spettacolo a corpo libero dello scorso anno