Wellness Garden seleziona nuovi collaboratori

Una nuova struttura, all’avanguardia e con i migliori servizi, per Wellness Garden che da ottobre apre i battenti secondo una formula rinnovata nella sede di Corato. Il giardino dello sport e del benessere si sta preparando alla nuova stagione sportiva e per questo sta ricercando nuove figure professionali, di comprovata esperienza, da inserire all’interno del proprio organico. È aperta la selezione per:

-istruttori di fitness

-istruttori di sala attrezzi

-istruttori di arti marziali

-istruttori di qualsiasi disciplina.

Si ricercano, inoltre, fisioterapisti e figure mediche specializzate.

Chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti nei settori di selezione può inviare la propria candidatura all’indirizzo email:

info@wellnessgarden.it

