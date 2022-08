Operai al lavoro nel cimitero, ripristinata l’igiene

Non è mancata la risposta dell’amministrazione comunale e della Sanb alla richiesta dei cittadini di migliorare l’igiene e il decoro all’interno del cimitero comunale. Da ieri alcuni operai della Sanb sono stati impegnati nella pulizia dei viali del cimitero e di alcune zone particolarmente esposte agli escrementi dei piccioni.

Una attività di pulizia approfondita, quella richiesta dal consigliere delegato alla pulizia e al decoro del Cimitero Giulio D’Imperio, che è stata effettuata dagli operatori della Sanb che sono riusciti a ripristinare l’igiene e a rendere nuovamente fruibili quei luoghi intaccati da residui insalubri.

L’attività sarà svolta periodicamente per evitare di incorrere in situazioni di difficile gestione, come quella appena risolta.