La formazione immobiliare passa dai social. Vito Scaringella impazza su TikTok

L’acquisto di una casa è sempre un passo importante, soprattutto per le giovani coppie che, per la prima volta, si ritrovano a dover scegliere il luogo dove trascorrere la loro vita insieme. Non un semplice oggetto da comprare, da poter cambiare con facilità qualora non corrispondesse più ai gusti di chi l’acquista.

Una consulenza seria e precisa è importante prima di effettuare un atto di così grande valore. Parte da questa idea la scelta dei consulenti di Sistemcasa di avviare una campagna informativa attraverso i social network che possa raggiungere una platea che sia la più vasta possibile e possa interessare tutti i target di potenziali clienti, con un occhio particolare ai giovani.

Per questo Facebook, Instagram ed ora anche Tik Tok diventano lo strumento per veicolare informazioni, per condividere riflessioni e considerazioni che possano essere utili ad un acquisto consapevole e ben ponderato della casa dei sogni.

È la sfida di Vito Scaringella e di tutto il team di Sistemcasa: comunicazione diretta, efficace e utile.