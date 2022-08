Raid contro azienda agricola, distrutti due ettari di vigneto

Chi ha agito lo ha fatto per distruggere, senza che vi potesse essere un rimedio. È desolante la scena che questa mattina è apparsa agli occhi di chi si è recato in un terreno di via Santa Lucia, di proprietà di una azienda agricola: quasi due ettari di vigneto di uva da tavola completamente distrutti, a poche settimane dall’inizio della vendemmia. Uno sfregio evidente, un danno di grandi dimensioni non soltanto sul piano economico.

L’abbattimento del tendone è senza dubbio doloso. Qualcuno ha effettuato il “lavoro” con l’obiettivo di creare un danno, di distruggere ciò che con pazienza era stato coltivato e fatto crescere. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della stazione di Corato che mantengono il necessario riserbo sullo stato degli accertamenti.