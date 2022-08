Furgone rubato e incendiato nelle campagne Furgone rubato e incendiato nelle campagne Furgone rubato e incendiato nelle campagne Furgone rubato e incendiato nelle campagne

Ancora un veicolo in fiamme, stavolta nelle campagne. Nelle prime ore di questa mattina un furgone Fiat Doblò è stato abbandonato e incendiato in contrada Bagnoli, al confine tra Corato e Andria. Da un successivo controllo, il veicolo è risultato rubato circa un mese fa a Gravina. Le fiamme si sono propagate sul terreno e hanno distrutto anche alcuni ettari di pascolo e sterpaglie. Per spegnere il rogo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le guardie campestri di Corato.