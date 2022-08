Mercati finanziari: ecco dove si concentra oggi l’interesse degli investitori

Investire significa cercare di far aumentare il valore dei propri soldi; non è semplice saper investire nel modo corretto, cercando di non incorrere in perdite.

Il numero degli investitori negli ultimi anni è aumentato in modo esponenziale; questo perché c’è un più facile accesso alle piattaforme di trading, grazie alla presenza di centinaia di broker online, assolutamente sicuri e regolamentati, che offrono numerosi strumenti finanziari in cui investire.

Investire oggi significa saper selezionare con attenzione gli strumenti finaniari su cui investire: oggi i numerosi investitori concentrano i propri investimenti in alcuni specifici settori, quali azionario, Forex e criptovalute.

Dove conviene investire oggi

Per sapere su quali asset puntare può essere utile consultare la guida che spiega dove conviene investire oggi realizzata dagli esperti di Investireinborsa.org, portale di riferimento nell’ambito della formazione finanziaria dove trovare consigli e suggerimenti su come muoversi all’interno dei diversi mercati.

Le strategie da applicare dipendono dalle proprie conoscenze e dalla propria propensione al rischio: possibili strategie per trader esperti sono l’applicazione dell’analisi tecnica o dell’analisi fondamentale. Alcuni trader, meno esperti, preferiscono invece applicare strategia legate al copy trading o ai segnali di trading; strategie che, se utilizzate nel modo corretto, possono comunque portare a dei potenziali buoni risultati.

In questo periodo sempre più investitori decidono di investire in azioni: in particolare si punta su azioni internazionali come Amazon e Tesla, ma anche su azioni del settore farmaceutico, delle materie prime e del settore bancario dei mercati nazionali ed europei.

Per quanto riguarda il Forex, l’investimento nel mercato valutario è una tipologia di investimento che ormai da anni viene tenuta in considerazione da un numero sempre maggiore di investitori: si può decidere di investire nelle coppie delle principali valute mondiali, come ad esempio EUR/USD o USD/GBP, ma anche in coppie di valute emergenti, come ad esempio USD/MXN o EUR/CZQ.

Il mercato delle criptovalute è invece un mercato non regolamentato, che offre buone prospettive di crescita: investire in crypto significa affidare i propri soldi in strumenti che sono molto volatili, ma che possono offrire buone opportunità di guadagno. Non solo le crypto più conosciute e famose, come ad esempio Bitcoin ed Ethereum, ma anche crypto meno conosciute e più giovani, come ad esempio UniSwap e EOS.

Come investire oggi: i migliori broker online

Per investire oggi nei principali strumenti finanziari, è necessario affidarsi ad una piattaforma di investimento online che sia sicura ed affidabile. Tra le centinaia di piattaforme di investimento presenti in rete ne esistono alcune che sono ritenute migliori in quanto, oltre ad essere molto sicure, offrono molti strumenti finanziari in cui investire e bassissimi costi di trading.

eToro: la piattaforma di investimento per fare copy trading

eToro è uno dei broker online più conosciuto e diffuso al mondo. Oltre ad essere sicuro, in quanto regolamentato e vigilato da CySec, offre la possibilità di investire in migliaia di differenti strumenti finanziari, in proprietà o CFD, tra cui azioni, Forex e crypto.

Il punto di forza di questo broker online sono i bassi spread delle transazioni e la possibilità di applicare la strategia del copy trading, cioè di poter copiare il portafoglio di investimento di trader esperti. Allo stesso modo è possibile partecipare a forum e scambiarsi opinioni, partecipando attivamente ad una sorta di social trading.

Plus500: la piattaforma di trading intuitiva e semplice da utilizzare

Plus500 è un broker online regolamentato e vigilato da CySec, FCA e ASIC, che permette di investire in migliaia di differenti strumenti finanziari in CFD. È una piattaforma molto user friendly quindi adatta ai trader alle prime armi, ma che offre anche strumenti avanzati ai trader esperti.

Oltre alla semplicità di utilizzo, Plus500 ha come punto di forza l’offerta di una specifica sezione dedicata al training; videocorsi e corsi per conoscere ed appronfondire le modalità di investimento, la conoscenza degli strumenti finanziari e dei mercdati in cui vengono scambiati.