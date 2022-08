La coda di Serotonina, ultimi due giorni di spettacoli per la rassegna che insegna a stare bene

Si giunge ufficialmente alla fine della seconda edizione della rassegna teatrale “Serotonina- teatro ad alt(r)a comicità”.

Oggi, 4 agosto è la volta di “1 e 95”, di e con Giuseppe Scoditti, scritto da Ludovico D’Agostino e Giuseppe Scoditti. 1 e 95 è un monologo comico. L’atmosfera è quella di un nightclub, in cui arriva il comico in smoking e comincia lo show. Come in un flusso di coscienza, gli argomenti si susseguono ad un ritmo forsennato. L’importante è tenere viva l’attenzione e, soprattutto, divertire. La veste dello spettacolo è classica, pulita, vintage, ma il contenuto sarà folle, anarchico e imprevedibile.

A concludere la rassegna, domani 5 agosto, ci sarà “Totonno. Storia di un uomo semplice” di e con Claudia Lerro. Produzione: Teatri Di.Versi. Totonno è la storia vera di un uomo pugliese, dalla vita semplice ma esemplare che, per aver creduto nella propria passione, quella della musica, è riuscito a mantenere la propria famiglia e a farsi ricordare nel tempo, come solo le persone buone sanno fare.

Continuano prima di ogni spettacolo le “Pillole di Serotonina”, brevi dialoghi di circa 15 minuti su alcuni temi che riguardano il benessere della persona e la produzione di Serotonina. A dialogare oggi ci saranno il sindaco Corrado De Benedittis e la psicologa Emma Quinto che discuteranno sull’importanza del sapersi ascoltare per restare fedeli a se stessi.

Domani 5 agosto, invece, a scambiarsi pillole di serotonina ci saranno l’assessore alle politiche giovanili Luisa Addario e alcuni ragazzi adolescenti che interverranno sull’importanza di sostenere tematiche dedicate interamente al mondo dei giovani, dandosi consigli e suggerimenti a vicenda.

L’inizio degli spettacoli è previsto alle ore 21.30 e si terranno nel cortile esterno della scuola primaria “Nicola Fornelli”.