Una vipera in giro per la città?

«C’è una vipera in giro per la città». La segnalazione è arrivata da un nostro lettore che, mentre percorreva a piedi la strada, si è imbattuto nell’insolita presenza. Il cammino del piccolo serpente è stato ripreso in un filmato. Dall’osservazione del filmato si è poi capito che non si trattava di una pericolosa vipera ma di una innocua biscia dal collare, serpente decisamente meno pericoloso della vipera.