Torna il concorso “La Barca di Santa Maria”

Anche quest’anno, alla vigilia della festa dell’Assunzione di Maria Santissima in Cielo, la città si colora con la tradizione de “La barca di Santa Maria”.

Una tradizione antica che, secondo alcuni storici locali prende avvio nell’epoca delle persecuzioni dei Romani, quando i Cristiani dipingevano delle barche sugli stipiti delle abitazioni per riconoscersi.

Una tradizione che il Comune di Corato, in collaborazione con la Pro-Loco “Quadratum”, intende portare avanti indicendo il pubblico concorso “La barca di Santa Maria”, edizione 2022.

Oggetto del concorso è la realizzazione di un manufatto che rappresenti la tradizione della Barca di S. Maria e la sua interpretazione attraverso una forma d’arte a scelta.

Al concorso possono partecipare tutti i cittadini come singoli o organizzati in associazioni. Possono altresì partecipare Istituzioni (Scuole, Parrocchie, Associazioni, ecc.) ed attività commerciali. Ogni partecipante può presentare al concorso un solo manufatto. Le barche in concorso devono essere realizzate esclusivamente utilizzando: carta crespa o velina, legno o canne.

Le dimensioni delle barche da esporre non devono essere inferiori a cm. 100 e superiori a cm. 300 di lunghezza, e non inferiori a cm. 50 e superiori a cm. 150 di larghezza e comunque devono essere illuminate all’interno.

I partecipanti dovranno far pervenire al Comune di Corato via e-mail a info@comune.corato.ba.it oppure in cartaceo presso l’ufficio protocollo sito al primo piano del Palazzo di Città, l’istanza di partecipazione, secondo il modello disponibile e scaricabile dal sito: www.comune.corato.ba.it e www.prolococorato.it, con allegata fotografia del manufatto da esporre con relative dimensioni corrispondenti a quelle sopra citate, entro e non oltre le ore 13.00 del 10 Agosto 2022 e consegnare le barche, in Piazza Sedile presso la sede della Pro Loco “Quadratum”, entro e non oltre il 12 Agosto 2022 per consentirne il montaggio.

Sulle pagine social del “Comune di Corato” e della Pro Loco “Quadratum” sarà pubblicata una galleria dedicata dei partecipanti.

La commissione giudicatrice si riserva la facoltà di non ammettere al concorso le barche che non hanno i requisiti richiesti, dandone motivata giustificazione. Saranno escluse, altresì, le barche già candidate ai concorsi precedenti.

Le barche di S. Maria saranno valutate dalla apposita Commissione sulla base dei seguenti criteri: originalità; realizzazione; qualità estetica; creatività.

Al primo classificato sarà assegnato un premio di 300 euro; al secondo classificato, un premio di 150 euro, al terzo classificato, un premio di 100 euro. In caso di ex – aequo, i relativi premi saranno divisi in parti uguali e Compatibilmente con le risorse disponibili sarà garantito un rimborso spesa a tutti i partecipanti.

Ulteriori info sul sito del Comune di Corato al link http://www.comune.corato.ba.it/index.php?entity=news&idNews=1007536