Coronavirus, nuovo balzo dei contagi: in Puglia 5.315 casi e 12 decessi

Ieri in Puglia sono stati effettuati 23.623 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 5.315 casi positivi, così suddivisi: 1.598 in provincia di Bari, 296 nella provincia BAT, 551 in provincia di Brindisi, 631 in provincia di Foggia, 1.253 in provincia di Lecce, 820 in provincia di Taranto, 141 casi di residenti fuori regione, 25 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 12 decessi.

I casi attualmente positivi sono 53.112; 465 sono le persone ricoverate in area non critica, 17 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 12.151.672 test; 1.404.470 sono i casi positivi; 1.342.525 sono i pazienti guariti; 8.833 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 455.538 nella provincia di Bari; 123.081 nella provincia BAT; 132.356 nella provincia di Brindisi; 200.167 nella provincia di Foggia; 284.497 nella provincia di Lecce; 190.694 nella provincia di Taranto; 13.423 attribuiti a residenti fuori regione; 4.714 di provincia in definizione.