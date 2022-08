Sfilata made in Italy in piazza Sedile con Mahope

Serata speciale quella di mercoledì scorso in piazza Sedile per l’evento di moda organizzato da Mahope in collaborazione con il fashion store “Via Roma”. Un sottofondo di suoni sperimentali unito alle melodie del violino di “Save L Violin” ha dato vita a una sinergia tra classico e moderno che ha ben accompagnato la sfilata delle 25 ragazze coratine che hanno portato in scena splendide creazioni tutte rigorosamente made in Italy.

«È stata presentata la collezione cerimonia F/W 2022-23 – spiega Aldo Zaza titolare dello store “Via Roma” – costituita da abiti semitrasparenti, con ampi spacchi e lustrini che hanno irradiato la passerella, portando in auge la bellezza e l’eleganza di un made in Italy ricercato. A partire da questa particolare originalità, le giovani modelle coratine hanno indossato anche le produzioni esclusive di aziende italiane (e pugliesi) di nicchia come “Tolérance Mode” e “Odi Odi”.

Il make-up a cura di Fabiola Salerno, Flavia Patruno, Valeria Gammariello e le geniali acconciature Erika Ferrara e Antonella Iannone hanno fatto brillare i volti delle giovani modelle, tutte di taglia compresa tra la 40 e la 46. Il nostro evento ha voluto, infatti, promuovere un messaggio inclusivo di body postivity che esalta la bellezza delle curve e celebra le forme femminili attraverso capi della migliore manifattura italiana.

Il connubio tra classicità e contemporaneità, celebrato dalla musica e dalle creazioni visionarie degli stilisti in scena, ha fatto da eco alla location di piazza Sedile: gli abiti on stage sono usciti dall’antico portone di Palazzo Gioia che da sempre è espressione dell’architettura e delle mode dell’Ottocento in Puglia. Gli sforzi profusi per la realizzazione dell’evento hanno dato i loro frutti: la piazza, nonostante il maltempo, era gremita, segno che le persone hanno voglia di partecipare con interesse a rassegne speciali come questa in cui l’arte, la musica, la cultura e la bellezza del made in Italy la fanno da padrone.

Ringrazio Giusiana Lotito e Riccardo Parziale che hanno realizzato il servizio fotografico della serata e un ringraziamento speciale lo devo a Mariella Strippoli, presidentessa dell’associazione culturale “Mahope” che ha reso possibile l’evento».

Gli abiti presentati della collezione possono essere acquistati a Corato nello store “Via Roma”, in Viale IV Novembre.