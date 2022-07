Irene Grandi pronta per il palco di Corato: «Adoro l’accoglienza di Puglia»

La quarta edizione di Gusto Jazz celebra questa sera la sua ultima serata, in compagnia di una grande artista del panorama musicale nazionale: Irene Grandi. Il concerto, con ingresso a pagamento, si terrà all’interno del Parco Comunale “Sant’Elia” e rappresenta uno dei momenti più attesi della rassegna.

L’artista toscana porterà in scena lo spettacolo “IO in Blues”, un autentico atto d’amore verso un genere che rappresenta la base di tutta la musica moderna. “IO in Blues” è anche un tributo appassionato alle radici di Irene, alla sua formazione musicale e alle prime esperienze sul palco.Dunque un concerto, un viaggio, fatto di brani che attraversano un arco temporale che va dagli anni ’60 fino ai ’90, canzoni che sono blues nell’anima e nell’ispirazione: Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina, e alcuni brani di Irene, riarrangiati in chiave rock-blues.

Non è la prima volta che Irene Grandi tiene un concerto a Corato. Del resto il suo legame con la Puglia e un legame storico che, affonda le sue radici alla sua infanzia. «Della Puglia mi piace il pubblico, mi piace il territorio, la cucina. Ho passato le estati della mia infanzia qui in Puglia. Mia zia faceva l’ostetrica a Gagliano del Capo, ci sono cresciuta in Puglia» ci confida

E aggiunge: «Ricordo con grande piacere l’ospitalità dei pugliesi. I vicini della nostra casa ci dicevano “Tràse, Tràse; entra, entra!”. È la testimonianza di una cultura dell’accoglienza. Entravamo, ci facevano assaggiare quel che preparavano, cucinavano qualcosa anche per noi…».

Del resto il connubio Puglia, musica e buon cibo è stato il leitmotiv di tutta la rassegna Gusto Jazz il cui bilancio, anche per questa edizione, è stato assolutamente positivo.