La musica, bella proprio perché varia

In questi ultimi anni la musica sta subendo importanti cambiamenti grazie a nuovi generi musicali che sono diventati protagonisti indiscussi delle classifiche in Italia. Anche se gran parte della musica precedente è stata letteralmente archiviata, molti giovani artisti, comunque, reputano e considerano la classica musica italiana sempre come un modello da seguire tanto che, in molti, traggono ispirazione da essa, con arrangiamenti più attuali tali da renderla più coerente con i nuovi gusti dei ragazzi. Talvolta, infatti, nascono delle cover vere e proprie che riscuotono sempre grande successo e apprezzamenti.

Al giorno d’oggi, l’Hip Hop e l’Indie stanno prendendo sempre più piede in Italia e, soprattutto il rap, dopo una genesi underground, sta diventando il punto focale della musica italiana. Si registrano, infatti, ascolti record su ogni piattaforma musicale ed è in corso, anche per i grandi mass media come la televisione, seguita per lo più da un pubblico adulto, un rinnovamento. Questo consiste nel dare spazio alla nuova scena musicale italiana.

Però, se questi “nuovi” artisti da una gran parte della popolazione sono apprezzati e amati, dall’altra parte della popolazione, quella più adulta, sono visti con un occhio completamente diverso.

Musica troppo distante dai propri gusti o artisti troppo stravaganti che non rispecchiano i canoni della normalità; sta di fatto che molte persone spesso neanche si riescono a interfacciare con questa nuova musica e la rifiutano limitandosi solo all’apparenza. Ma come si suol dire: “l’abito non fa il monaco”.

Se un ascoltatore parte già con dei pregiudizi, sarà molto difficile fargli cambiare idea su un determinato artista o sulla sua musica e si tenderà sempre a scartarlo fin dai primi istanti, senza dargli neanche l’opportunità di farsi conoscere e apprezzare.

Quello che viene criticato e che maggiormente colpisce la popolazione più adulta è, nell’aspetto, la presenza di numerosi tatuaggi e, nei testi, la presenza di alcune parolacce. Un esempio che comprende tutto questo può essere proprio Guè Pequeno, artista conosciutissimo e rinomato in tutta Italia, che ha ricevuto fin troppe critiche quando è venuto in concerto a Corato sia per il suo aspetto e sia per ciò che scrive nei suoi testi. Un altro esempio, forse più noto alla popolazione adulta è Achille Lauro. Chi non ha storto il naso la prima volta che ha visto Achille Lauro e le sue movenze a Sanremo; però poi, molte persone, ascoltando la sua musica e rendendosi conto della vera persona che è, l’hanno rivalutato, pentendosi dei pregiudizi iniziali.

I più avanti negli anni ricorderanno anche il fenomeno degli urlatori dei primi anni 60, quando un nuovo genere musicale, contrastando quello precedente, era rappresentato da cantanti con una notevole gestualità e toni vocali molto più alti. Questo genere ai tempi fu molto criticato però se si pensa che i suoi maggiori rappresentanti furono Celentano, Mina e Domenico Modugno, si può capire quanto l’innovazione non sempre è un fatto negativo.

Si potrebbero fare molti altri esempi, ma questo vuole essere solo un incentivo e un incoraggiamento a sforzarsi nel provare quanto meno ad ascoltare la nuova musica e i nuovi artisti, togliendo però prima dalla testa ogni tipo di pregiudizio e opinione preconcetta sull’artista e su quel determinato genere.

Solo allora si potranno trarre delle reali considerazioni e valutazioni in merito. Si potrà continuare ad avere la propria legittima opinione, poiché effettivamente la nuova musica è troppo lontana dai propri gusti, o magari, chissà, si potrà cambiare idea e finalmente capire perché questi nuovi generi piacciono così tanto alle nuove generazioni.