Karima “senza filtri” incanta il pubblico di Corato

Si prevedeva un grande spettacolo e così è stato. Il “No Filter” portato in scena dalla voce di Karima e dei musicisti che l’hanno accompagnata sul palco è stato un autentico momento di suggestione, in cui il pubblico è rimasto ammaliato dalla riproposta di brani che hanno segnato la storia della musica riarrangiati in presa diretta. Negli scatti di Aldo Mennuti il racconto della serata.