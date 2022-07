Karima, la musica e il buon cibo. L’intervista

Questa sera, nell’ambito della rassegna Gusto Jazz, Corato ospiterà una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano ed internazionale, quella di Karima. La cantante livornese, che ha iniziato la sua carriera dopo la fortunata partecipazione al talent show di Mediaset “Amici”, ha intrapreso un prestigioso percorso musicale che l’ha fatta conoscere ed apprezzare dal grande pubblico anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo e ad altre prestigiose kermesse musicali.

Oggi Karima sarà sul palco di Gusto Jazz, nel Parco Comunale Sant’Elia di Corato, con ingresso libero e gratuito e porterà in scena “No Filter”, lo spettacolo con il quale ripropone “senza filtro alcuno” il suo ultimo album, con una riproposizione registrata in presa diretta di autentici capolavori della musica mondiale.

Questa non è certamente per lei la prima volta in Puglia…

«No, in Puglia sono abbastanza di casa. Ci lavoro tanto, sempre bene e sempre con grande accoglienza.

Lei sarà impegnata sul palco di Gusto Jazz, che valorizza i sapori del territorio ma anche la musica ricercata. Cosa pensa di questo binomio?

Quando ho letto il titolo del festival mi sono detta: è perfetto per me, perché sono una buona forchetta, perché amo assaggiare, amo i buoni sapori. D’altra parte, così come la musica è arte anche il gusto lo è… Se ci pensa: il gusto e il canto passano entrambi dalla bocca, è come se fossero indissolubilmente legati tra loro. Del resto leggevo di alcuni studi scientifici che certificano come chi canta ha anche una particolare predisposizione a valorizzare il gusto.

Questa sera sarà in concerto con il suo ultimo lavoro, “No filter”. Un invito ad accettarsi per quello che si è, a rimuovere i filtri e dare spazio alla propria personalità. Che concerto sarà?

È una raccolta di brani che hanno segnato la storia della musica mondiale, riarrangiati in chiave acustica, senza taglia e incolla, come registrava Ella Fitgerald, Frank Sinatra. Un repertorio di grande successo, apprezzato dal grande pubblico.

Si tratta comunque di musica particolarmente raffinata, che differisce da quella più “popolare”…

Ma sono capolavori che hanno una vita molto più lunga della cosiddetta musica “pop”. È un mondo in cui non esiste la canzone dell’estate ma il frutto di un percorso di ricerca e di studio destinato a rimanere. Per questo ho scelto questo percorso. Io domani come mi vedo? Mi vedo che non smetto di cantare, che continuo a fare concerti, che voglio proseguire una carriera. Quando ho partecipato ad “Amici” non ho vinto ma mi sono aggiudicata il premio della critica. Un giornalista mi disse: “Ricordati che i cavalli di razza di vedono nelle corse lunghe”. Me lo disse esattamente 15 anni fa e io ne ho fatto tesoro.

Come è cambiata la sua carriera in questi 15 anni?

È stato un continuo mettersi in gioco. In questi anni sono cambiate molte cose, ma il cambiamento sotto molti aspetti è bello anche se può far paura perché ci fa sentire vivi. Ed io sono contenta di tutto ciò che ho fatto sino ad oggi. Rifarei ogni esperienza, perché mi ha portato ad essere ciò che sono oggi.