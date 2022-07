Il sax di Roberto Ottaviano questa sera a Corato per Gusto Jazz

È Roberto Ottaviano il protagonista del concerto che andrà in scena questa sera in Piazza Matteotti a Corato nell’ambito della rassegna “Gusto Jazz”. Il concerto, ad ingresso gratuito, inizierà alle 21.30, e vedrà il celebre sassofonista pugliese portare in scena lo spettacolo “Doussoun’ Gouni”.

Nell’ensemble che accompagnerà il maestro Ottaviano ci sono anche due musicisti coratini: il percussionista Cesare Pastanella e il batterista Dario Riccardo. Con loro, sul palco anche: Giuseppe Todisco (tromba) Francesco Schepisi (tastiere) e Gianluca Aceto (basso elettrico).

Doussoun’ gouni è una produzione discografica firmata dal sassofonista e compositore Roberto Ottaviano, distribuito da IRD e sostenuto da Puglia Sounds, omaggio al mondo dei griots e alla cultura africana.

Il titolo del disco rimanda al nome dello strumento del Mali che affascinò anche Don Cherry, tra i grandi del free jazz. È la “chitarra” utilizzata dai griots, i cantastorie che custodiscono antiche storie, personaggi chiave della cultura africana. E Ottaviano, proprio come un griot, assembla pensieri e li traduce in «racconti musicali senza parole» ispirati al mondo dei fumetti del disegnatore Jacopo Starace, portavoce di una poetica visionaria e introspettiva.

I brani parlano di amore, vulnerabilità, incertezza e solitudine, sentimenti filtrati con un lieve distacco, e rimandano tutti a ispirazioni popolari, in una sorta di folk immaginario sospeso tra tradizione e sperimentazione, fuori da qualsiasi collocazione di genere, in quanto non legati a un tempo o a una moda.