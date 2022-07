Il bollettino della Regione Puglia Covid, oltre ventimila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Positivo 1 su 5 Si contano anche 9 decessi Coronavirus

Ieri in Puglia sono stati effettuati 20.767 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 4.431 casi positivi, così suddivisi: 1.277 in provincia di Bari, 304 nella provincia BAT, 415 in provincia di Brindisi, 521 in provincia di Foggia, 1.040 in provincia di Lecce, 725 in provincia di Taranto, 120 casi di residenti fuori regione, 29 casi di provincia in definizione.

Sono stati registrati 9 decessi.

I casi attualmente positivi sono 65.938; 488 sono le persone ricoverate in area non critica, 20 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 12.067.910 test; 1.387.874 sono i casi positivi; 1.313.129 sono i pazienti guariti; 8.807 sono le persone decedute.

I casi positivi sono così suddivisi: 450.858 nella provincia di Bari; 122.011 nella provincia BAT; 130.644 nella provincia di Brindisi; 198.169 nella provincia di Foggia; 280.600 nella provincia di Lecce; 187.926 nella provincia di Taranto; 13.024 attribuiti a residenti fuori regione; 4.642 di provincia in definizione.