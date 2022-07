“Armstrong & The Moonwalkers” raccontano David Bowie

“Per me la musica è il colore. Non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso”. È proprio attraverso la sua musica che il gruppo “Armstrong & The Moonwalkers” ha deciso di raccontare e di ricordare David Bowie, il “Duca Bianco” che, a partire dalla fine degli anni 60, ha rivoluzionato il rock grazie all’unicità del suo stile e ai suoi alter ego.

La performance, tenutasi ieri sera in Piazza Di Vagno, è stata organizzata in occasione della quarta edizione del “Festival Gusto Jazz” che sta accompagnando e accompagnerà la settimana coratina con numerosi eventi dal tema jazz fino a domenica 31 luglio, in cui ci sarà il gran finale con il concerto di Irene Grandi al Parco Comunale. L’obiettivo del Festival è quello di creare un connubio tra la musica jazz in tutte le sue declinazioni, l’enogastronomia e la promozione del territorio.

Grande interesse ha generato l’esibizione del gruppo “Armstrong & The Moonwalkers” che ha ripercorso tutta la carriera di David Bowie, dal 1969 fino al suo ultimo lavoro “Blackstar” del 2016, rivisitando tutti i suoi grandi successi. Canzoni come Heroes, Starman, Space Oddity, Loving the alien, sono state riarrangiate e, in alcuni casi, anche riscritte, riuscendo così a dare una nuova vita ai grandi successi del Duca Bianco.

Il concerto è stato aperto da alcuni brani originali della band, scritti dal chitarrista del gruppo Alberto Parmegiani, che sono riusciti a creare una bella atmosfera in una fresca ma piacevole serata coratina.

Successivamente l’intero gruppo pugliese, composto da Fabio Accardi (batteria), Giorgio Vendola (contrabbasso), Domenico Cartago (tastiere) e Alberto Parmegiani (chitarra), accompagnato dalla splendida voce di Francesca Biancoli, ha suonato le canzoni del proprio disco “Izarus”. Il termine, composto dalla contrazione dei nomi Icarus e Lazarus riprende ciò che era David Bowie, rappresentato per l’appunto da due uomini che sono andati oltre le regole della vita e della morte.

«Il progetto è nato da un esperimento – ha detto il batterista Fabio Accardi durante la presentazione dell’esibizione – che ha avuto inizio un po’ di tempo fa, durante il Natale del 2016, quando sentì per puro caso una canzone di David Bowie. Da quel momento ho voluto cominciare a esplorare la musica del Duca Bianco».

Il prossimo evento del “Festival Gusto Jazz” si terrà nella giornata di oggi in piazza Matteotti in cui si esibirà Roberto Ottaviano con la sua produzione discografica “Dousoun’ Gouni”.