«Il decoro della città non sta a cuore né a cittadini né ad istituzioni»

Una denuncia fotografica dello stato di alcune strade cittadine in riferimento alla presenza di spazzatura e deiezioni di animali arriva da una nostra lettrice.

Le foto documentano, in date diverse, la presenza della stessa spazzatura in alcune vie. Segnalazioni in merito alla mancanza di igiene in via Bonadies, via Matteucci e via Metastasio, sarebbero state inoltrate dalla nostra lettrice già da diverso tempo. «È evidente che né i cittadini né le istituzioni hanno a cuore il decoro della città» si sfoga.

«A nome mio e dei residenti del quartiere, vi chiedo di pubblicare questa ennesima indignata segnalazione» dice.