Il bollettino della Regione Covid, aumentano i ricoverati in Puglia. In calo il numero dei positivi Si registrano 16 morti in 24 ore Coronavirus

Ieri in Puglia sono stati effettuati 20.694 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 4.454 casi positivi, così suddivisi: 1.353 in provincia di Bari, 305 nella provincia BAT, 423 in provincia di Brindisi, 596 in provincia di Foggia, 902 in provincia di Lecce, 733 in provincia di Taranto, 114 casi di residenti fuori regione, 28 casi di provincia in definizione.

Sono stati registrati 16 decessi.

I casi attualmente positivi sono 67.586; 497 sono le persone ricoverate in area non critica, 18 sono in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 12.047.143 test; 1.383.443 sono i casi positivi; 1.307.059 sono i pazienti guariti; 8.798 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 449.581 nella provincia di Bari; 121.707 nella provincia BAT; 130.229 nella provincia di Brindisi; 197.648 nella provincia di Foggia; 279.560 nella provincia di Lecce; 187.201 nella provincia di Taranto; 12.904 attribuiti a residenti fuori regione; 4.613 di provincia in definizione.