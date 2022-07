Stasera appuntamento al Maperò

Veronica Raimo ospite a Corato per la serata finale di “Libri in Scena”

martedì, 26 luglio 2022 Veronica Raimo ospite a Corato per la serata finale di “Libri in Scena”

Questa sera, martedì 26 luglio, a partire dalle 19,30 Veronica Raimo sarà ospite presso Maperò per la serata finale di “Libri in Scena” per presentare il suo libro fresco vincitore del Premio Strega Giovani di quest’anno e nella cinquina finale del premio italiano più di prestigio in assoluto.

Romana, sceneggiatrice di film, è considertaa una delle giovani intellettuali scrittrici più in mostra del panorama nazionale. Ha scritto i romanzi: Il dolore secondo Matteo (minimum fax 2007), Tutte le feste di domani (Rizzoli 2013) e Miden (Mondadori 2018). Nel 2019 ha scritto il libro di poesie Le bambinacce con Marco Rossari (Feltrinelli). I suoi racconti sono apparsi su diverse antologie e riviste, sia in Italia che all’estero.