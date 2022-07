Padre D’Angelo e i 43 anni de Lo Stradone, una voce che continua a farsi sentire

Il 22 luglio del 1979 fu pubblicata la prima copia de “Lo Stradone”, il giornale destinato a rimanere una colonna portante dell’informazione di Corato e ad essere da subito accolto nella casa dei coratini come la voce libera, anzi spesso fuori dal coro. E pensare che a fondare quel giornale fu Padre Emilio D’Angelo che coratino lo fu soltanto di adozione, essendo di origini abruzzesi.

Una voce di cui i coratini avevano bisogno, che desideravano, dopo anni di assenza di un vero giornale in città. Perché il giornale era considerato (e forse ancora oggi lo è) quello strumento capace di dare voce a chi diversamente non ne avrebbe avuta, anzi probabilmente sarebbe stato messo a tacere. Padre D’Angelo, che fu fondatore de Lo Stradone e a lungo anche direttore, comprese appieno quell’esigenza e diventò megafono di quei lettori che “dicevano”. “Voi dite, dite… Io scrivo, scrivo…” era il motto di una notissima rubrica del prete direttore che si batté tantissimo contro la speculazione edilizia, per la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, talvolta intraprendendo coraggiose battaglie a tutela disinteressata dei cittadini.

Da quel primo numero sono passati 43 anni, diversi direttori, diversi editori. Oggi Lo Stradone continua a vivere e a raccontare una Corato che è cambiata e che sta ancora cambiando. Ma nulla sarebbe stato possibile se Padre D’Angelo non avesse avuto quell’intuizione destinata a diventare storia.

Padre Emilio D’Angelo, figura tanto apprezzata dalle generazioni degli ultimi decenni del XX secolo e altrettanto sconosciuta ai millennials e alle nuove generazioni. Recentemente, il circolo di Corato dell’Archeoclub ha voluto omaggiare la figura di Padre D’Angelo assumendone il nome. È, ad oggi, l’unica forma di ricordo che rimane del sacerdote abruzzese. Un gesto apprezzabile ma evidentemente non sufficiente ad esprimere la gratitudine che l’intera città di Corato deve al piccolo ma forte prete che con l’autorevolezza della sua penna riusciva a tenere testa ai potenti e persino a suscitarne l’imbarazzo.

Oggi, nel mese in cui si celebra il 43esimo anniversario dalla prima pubblicazione del giornale, sarebbe un dovere civico richiamare in qualche modo la memoria di Padre Emilio magari dedicando alla sua figura uno spazio cittadino, affinché le nuove generazioni si interroghino sulla sua persona, sul perché abbia meritato di essere ricordato dall’intera città e sul grande valore che quel giornale, ancora oggi in edicola, ha rappresentato e rappresenta per la città di Corato.