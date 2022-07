Covid, quasi 1500 nuovi positivi su 7700 test in Puglia

Ieri in Puglia sono stati effettuati 7.667 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.468 casi positivi, così suddivisi: 428 in provincia di Bari, 139 nella provincia BAT, 141 in provincia di Brindisi, 174 in provincia di Foggia, 381 in provincia di Lecce, 161 in provincia di Taranto, 37 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 3 decessi.

I casi attualmente positivi sono 71.776; 471 sono le persone ricoverate in area non critica, 18 sono in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 11.999.926 test; 1.371.643 sono i casi positivi; 1.291.099 sono i pazienti guariti; 8.768 sono le persone decedute.

I casi positivi sono così suddivisi: 446.001 nella provincia di Bari; 120.813 nella provincia BAT; 129.113 nella provincia di Brindisi; 196.164 nella provincia di Foggia; 277.104 nella provincia di Lecce; 185.274 nella provincia di Taranto; 12.620 attribuiti a residenti fuori regione; 4.553 di provincia in definizione.